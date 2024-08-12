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Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor

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Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi'nin evinde bulunan hiperbarik oda sosyal medyada gündem oldu. Kapalı bir oda içinde normalden daha yüksek atmosfer basıncında saf oksijen solumayı içeren ve bir tedavi sağlayan oda birçok sporcu tarafından kullanılıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin evinde bulunan hiperbarik oda sosyal medyada gündem oldu.

GİZEMLİ ODASINI GÖSTERDİ

Sarı kırmızılıların Arjantinli futbolcusu, evinde bulunan hiperbarik odayı gösterdi. Kapalı bir oda içinde normalden daha yüksek atmosfer basıncında saf oksijen solumayı içeren ve bir tedavi sağlayan oda birçok sporcu tarafından kullanılıyor.

HİPERBARİK ODA NEDİR?

Hiperbarik oksijen tedavisi, kandaki oksijen miktarını 15-20 katına kadar çıkararak dokuların oksijenlenmesini artırır. Bu durum, yaralanma sonrasında oluşan ödemi azaltır ve enfeksiyon riskini kontrol altına alır. Ayrıca, ağır travmalar ve kırıklarda da bu tedavi yöntemi iyileşme süresini kısaltır. Yara iyileşmesi için kritik olan fibroblast hücrelerini ve kollajen sentezini artırarak, doku yenilenmesine katkı sağlar. Hiperbarik oksijen tedavisi, spor yaralanmalarının yanı sıra dalgıçlardaki vurgun, soba ve şofben zehirlenmeleri gibi ciddi durumlarda da hayati önem taşıyan bir yöntemdir. Rusya, Japonya ve Çin gibi ülkelerde de yaygın olarak kullanılan bu tedavi yöntemi, özellikle riskli hasta gruplarında operasyon öncesi ve sonrası dönemde uygulanmaktadır.

Görenler hayrete düşüyor! Icardi'nin gizzemli odası ortaya çıktı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Karaşal:

Ayrıldıktan sonra mı? Yapacağınız haberi…

10
0
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MUSTAFA ALİ_5635:

WANDA YA AĞIT.......

1
0
yanıtYanıtla
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