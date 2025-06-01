Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

La Liga'da Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, sezonun bitimiyle birlikte A Milli Takım kampı için Türkiye'ye geldi.

FİZİĞİYLE GÜNDEM YARATTI

İstanbul'da arkadaşlarıyla bir futbol sahasında görüntülenen Arda Güler, fiziğiyle görenleri şaşırttı. Üstündeki tişörtü çıkaran yıldız oyuncunun vücudundaki büyük değişim gün yüzüne çıkarken, güçlenmiş kas yapısı dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler sonrası futbolseverler Arda Güler'in fiziğindeki değişimi beğendiklerini dile getirdi. Ayrıca bu görüntüler İspanyol basınında da geniş yer aldı. İspanyol taraftarlar, Arda'nın gelecek sezon kadroda mutlaka yer alması gerektiğini dile getirdi.

İşte Arda Güler'in o görüntüleri;