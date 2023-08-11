Görele Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekibi Görele Belediyespor, bu sezon ilk kez EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Görele Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası 2023-2024 sezonunda Hırvatistan'ın ZRK Dugo Selo 55 takımıyla karşılaşacak. İkinci turda ilk müsabakalar 23-24 Eylül'de, rövanş maçları ise 30 Eylül-1 Ekim'de oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekibi Görele Belediyespor, bu sezon ilk kez EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Görele Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası 2023-2024 sezonunda Hırvatistan'ın ZRK Dugo Selo 55 takımıyla karşılaşacak. İkinci turda ilk müsabakalar 23-24 Eylül'de, rövanş maçları ise 30 Eylül-1 Ekim'de oynanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Görele Belediyespor'un antrenörü Mehmet Ali Binen, AA muhabirine, yeni sezon öncesinde Giresun'u ve Görele'yi Avrupa heyecanı sardığını belirterek, "ZRK Dugo Selo 55 takımıyla karşılaşacağız. Hırvatistan hentbolda üst düzey fakat rakibimiz bizler gibi bir ilçe takımı, Avrupa kupalarında tecrübesi bizler gibi yok, ben şansımızın olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İlk maçın kendi sahalarında olması dolayısıyla da avantajlı olduklarına dikkati çeken Binen, şunları kaydetti:

"Güzel bir skorla gidersek Hırvatistan'a, 2'nci tura çıkmamamız için bir sebep yok. 'Büyük hedefimiz var' dersem doğru olmaz. İlk hedefimiz birinci turu geçmek, bu işler adım adım oluyor. İyi gittiği takdirde üstüne transfer de yapabiliriz, o zaman her şey olabilir ama şu anda mevcut kadromuzla oynayacağız. Amaç ve hedefimiz turu geçmek."

Genç oyuncu ağırlıklı takviye

Binen, her yıl gelecek vadeden genç oyuncuları kadrolarına kattıklarını söyledi.

Takımdan 3 önemli oyuncunun ayrıldığını belirten Binen, bu isimlerin yerine 2 tecrübeli ve ileride üst seviyede olacağını düşündükleri 4 de genç oyuncuyu transfer ettiklerini aktardı.

Binen, genç oyuncuların yetenekli olduğunun altını çizerek, takımın zamana ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

Yeni sezonda 13 A takım oyuncusu ve 5 genç oyuncu olmak üzere 18 kişilik geniş bir kadro kurduklarını ifade eden Binen, "Hazırlık dönemi iyi gidiyor, biraz geç başladık ama ilk maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ligde 3 çok ciddi, 7 de kendi ayarlarında takım olduğunu aktaran Binen, "Bu sezon 4'üncü de olabiliriz 7'nci de olabiliriz. Bu bizim ve oyuncularımızın gösterebileceği performansa bağlı." ifadesini kullandı.