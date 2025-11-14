Golf, dünya liderlerinin tercih ettiği "diplomatik diyalog aracına" dönüşüyor

Bir zamanlar sadece "elitlerin sporu" olarak bilinen golf, bugün dünya liderlerinin ve iş insanlarının tercih ettiği "diplomatik diyalog aracına" dönüşüyor.

Kökeni 15. yüzyıl İskoçya'sına dayanan golf, sopalarla topun belirli çukurlara en az vuruşla gönderilmesi esasına dayanıyor.

Kuzey İrlanda'nın Newcastle kentindeki Royal County Down Golf Kulübü, İskoçya'daki Trump Turnberry Golf Kulübü, ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach bölgesinde yer alan seçkin golf sahaları, golf turizminin öne çıkan merkezleri arasında bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'daki lüks golf kulüpleri de son yıllarda enerji ve savunma alanlarındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de ise özellikle Antalya-Belek bölgesi, golf turnuvalarıyla iş dünyası ve diplomasi çevrelerini bir araya getiriyor.

Bugün yaklaşık 40 bin golf sahasının bulunduğu dünyada bu spor, daha çok üst düzey yöneticiler, diplomatlar ve siyasetçiler tarafından tercih ediliyor.

Golf diplomasisi, liderlerin golf oynarken resmi toplantılardaki katı kurallar olmadan fikir alışverişi yapması ve güven ilişkisi kurmasına olanak tanıyor.

Sporun doğası gereği rahat ortam sunması ve oyun süresinin birkaç saati bulması, liderlerin resmi protokolden uzak golf sahalarında bir araya gelerek uzun süreli ve samimi görüşmeler yapmasını sağlıyor ancak bazı görüşmelerin, liderlerin özel tesislerinde ya da medyadan uzak golf sahalarında yapılması, şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Golf'ün ilk örnekleri

Bugün bildiğimiz şekliyle golf oyunu, genellikle İskoçlara atfedilse de tarih boyunca sopayla topa vurulan benzer oyunların farklı coğrafyalarda oynandığı biliniyor.

Çin'de 960-1279 döneminde Song Hanedanlığı'nda oynanan "chuiwan" adlı sporda da top, sopa yardımıyla deliğe ilerletiliyor.

Romalıların ise bükülmüş sopalarla deri topa vurarak oynadıkları "paganica" oyunuyla benzer bir gelenek geliştirdiği görülüyor.

Tarihçiler, 13. yüzyıla kadar uzanan kayıtlarda Hollandalıların, deri topu birkaç yüz metre uzaktaki hedefe en az vuruşla ulaştırmaya çalıştıkları oyunu oynadıklarını belirtiyor.

Bu oyunların golfün doğrudan atası olmadığı belirtilse de insanlığın yüzyıllardır topu hedefe ulaştırma tutkusunu sürdürdüğü ifade ediliyor.

Modern golf, 15. yüzyıl İskoçya'sına kadar uzanıyor

Modern golfün kökenleri, aslında 18 delikli oynama stiliyle 15. yüzyıl İskoçya'sına kadar uzanıyor.

Golf, İskoçya'nın doğu kıyısında, Edinburgh yakınlarında halkın eğlence için çakıl taşlarını eğimli sopalarla kum tepeleri etrafında vurduğu basit bir oyun olarak doğdu.

15. yüzyılda İskoçya'nın İngiltere'ye karşı savaş hazırlıkları sırasında öylesine popüler hale geldi ki halk, golf oynarken ok talimi gibi askeri eğitimleri ihmal ettiği için Kral II. James, 1457'de bu oyunu yasakladı. Kısa sürede Avrupa'ya yayılan golf, Sanayi Devrimi sayesinde demir yollarının gelişmesi ve ekipman üretiminin seri hale gelmesiyle küreselleşti.

Beyaz Saray'a yapılan mini golf sahası

Eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower, 1954'te Beyaz Saray'ın bahçesine golf oynamaya elverişli mini yeşil alan yaptırdı.

Başkanlığı süresince 800'den fazla kez golf oynayan Eisenhower, golf diplomasisini yumuşak güç aracına dönüştürdü.

Eisenhower ve Japonya Başbakanı Kishi Nobusuke, 1957'de Washington'daki görüşmelerinin ardından golf oynayarak kameraların karşısına geçti.

Dünya basınındaki kareler, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ABD ile Japonya ilişkilerinde dostluk ve güvenin yeniden inşası açısından sembolik önem taşıdı. Bu ziyaretin ardından 1958-1960 döneminde müzakereleri yapılan ABD-Japonya Karşılıklı Güvenlik Antlaşması için zemin oluştu.

Obama ve Rezak'ın golf diplomasisi

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, 2014'te Hawaii'de bir araya gelerek golf oynadı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve güvenlik konuları ele alındı.

Obama'nın "Asya'ya dönüş" stratejisinin parçası görülen buluşma, resmi temasların ve kişisel bağların güçlendirilmesine hizmet etti.

Abe ve Trump'ın golf buluşmaları, diplomatik müzakerelere olumlu yansıdı

Donald Trump, birçok lideri kendi golf sahalarında ağırlayarak golfü etkin diplomasi aracı olarak kullanıyor. Özellikle Florida'daki Trump Ulusal Golf Kulübü ve Mar-a-Lago Kulüp, birçok yabancı liderle buluşma noktası oldu.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile Trump, 2017-2019 döneminde birden çok kez golf sahasında buluştu. İkili, 11 Şubat 2017'de Trump Ulusal Golf Kulübü'nde bir araya gelerek ABD ve Japonya arasındaki ekonomi ve güvenlik işbirliği gibi konuları ele aldı.

Benzer şekilde 26 Mayıs 2019'da Japonya'nın Chiba şehrindeki Mobara Country Külüp'te golf oynayan Abe ve Trump, samimi atmosferde fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Kuzey Kore'nin balistik füze testleri gibi bölgesel tehditlerin gündeme geldiği ve iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Abe ve Trump buluşmaları, liderler arasındaki yakın kişisel ilişkilerin diplomatik müzakerelere olumlu yansıdığı örnekler arasında gösteriliyor.

Golf diplomasisi, Finlandiya-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açtı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 29 Mart 2025'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago'da Trump ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı ve golf oynadı.

Görüşmelerde ABD-Finlandiya ilişkileri, Ukrayna Savaşı ve güvenlik politikaları ele alındı. Yaklaşık 7 saat süren golf buluşmasının ardından taraflar, savunma sanayisi ve Arktik güvenliği konularında işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Basında, görüşmenin, "Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında ABD ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığı" yorumları yapıldı.

Golf oynarken Gazze'deki insani durum değerlendirildi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 28 Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump Turnberry Golf Kulübü'nde Trump ile görüştü.

Liderler, görüşmede ticaret ilişkileri ve Gazze'deki insani durum başta olmak üzere küresel gelişmeleri ele aldı.

Golf buluşması, resmi olarak "geniş çaplı görüşmeler" olarak tanımlanırken iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdı.

Asya-Pasifik liderleri, golf diplomasisine istekli

Asya-Pasifik liderleri, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde golf diplomasisi aracılığıyla ABD ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün başkanlığı döneminde Trump'la olası görüşme öncesinde yaklaşık 8 yıllık aradan sonra golf antrenmanlarına yeniden başladığı yönündeki haberler kamuoyunda dikkati çekti.

Yoon'un Kasım 2024'teki bu hamlesi, "Donald Trump ile olası golf maçı ve dolayısıyla kişisel ilişki kurma amacı taşıdığı" şeklinde yorumlandı.

Vietnam'ın önde gelen özel hava yolu şirketi Vietjet Air'in yönetimi, 9-11 Ocak'ta Trump'a ait Mar-a-Lago'da ABD'li stratejik ortaklarıyla görüştü.

Ayrıca Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, 22 Ocak'ta World Economic Forum'daki konuşmasında "Golf oynamak, ülkem ve halkıma fayda sağlayacaksa o zaman bütün gün golf oynayabilirim." ifadesini kullandı.