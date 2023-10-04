Golbol Kadın Milli Takımı 3. Kez Avrupa Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

İlk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde eden Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcuları Berfin Altan ile Şeydanur Kaplan, 3. Kez Avrupa şampiyonu olmak için sıkı çalışmalarını sürdürüyor.

İlk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde eden Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcuları Berfin Altan ile Şeydanur Kaplan, 3. Kez Avrupa şampiyonu olmak için sıkı çalışmalarını sürdürüyor.

Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup eden Golbol Kadın Milli Takımı, ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde etti. Takım olarak iki defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli takım, 3. kez altın madalyayı Türkiye'ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı'na konuşan milli takımın genç sporcuları Berfin Altan ile Şeydanur Kaplan, yapmış oldukları çalışmalar ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk için aralıksız çalışıyoruz"

Takım arkadaşı ile birlikte yaşadıkları şehre ve ülkelerine milli gururu tekrardan yaşatmak istediklerini söyleyen Berfin Altan, "Şu anda Avrupa Şampiyonluğuna iki ay kaldı. Golbol Kadın Milli Takımının iki olimpiyat şampiyonluğu, bir dünya şampiyonluğu iki de Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor. İlk hedefimiz 3. Avrupa şampiyonluğunu almak. Mart ile nisan ayından beri şampiyonluk için aralıksız çalışıyoruz. İki ay gibi kısa bir süre kaldı. Şehrimizde bulunan milli sporcu takım arkadaşımla birlikte sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Günde iki antrenmanımız oluyor, sabah kendi branşımızın antrenmanı, öğleden sonra fitness antrenmanlarımız gerçekleşiyor. Yani çok az bir süre kaldı, Nisan ayından bu yana hiç ara vermeden günde iki antrenman şeklinde çalışmalara devam ediyoruz. Şeyda ile birlikte ülkemize ve Denizli'mize bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası'nda da ödülü hem ülkemize ve Denizli'mize getirmek istiyoruz" dedi.

"Altın madalya ile Türkiye'mize dönmek istiyoruz"

Şampiyonluk için aylardır sıkı bir antrenman içinde olduklarını anlatan Şeydanur Kaplan, "2017 yılında girdiğim milli takıma bu zamana kadar iki kez Avrupa Şampiyonluğu, bir dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu elde ettik. Önümüzdeki iki ay sonra Avrupa Şampiyonluğu var. Biz her zaman olduğu gibi yine şampiyon olmak istiyoruz. Bu katılacağımız şampiyonluk için Nisan ayından itibaren çalışmaya başladık. Gerek kampta gerekse eğitim yerlerinde hiç ara vermeden mücadele ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alıp, altın madalya ile Türkiye'mize dönmek istiyoruz. Hem ülkemizi hem de Denizli'mizi gururlandırmak her zaman ki gibi en çok isteğimizdir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ