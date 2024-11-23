Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

TADIC PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler 5. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic takımını 1-0 öne geçirdi.

OĞUZ AYDIN'DAN DOUBLE

Maçın başında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, yeni transferi Oğuz Aydın'ın 15.ve 26. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Oğuz, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

DJIKU KENDİ KALESİNE ATTI İLK YARI BİTTİ

Sarı-lacivertliler devre arasına 3-0 önde girmeye çalışsa da 43. dakikada Djiku'nun kendi ağlarına yolladığı topla fark 2'ye indi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

KAYSERİSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 57. dakikada Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Kolovetsios, Livakovic'i aşan topta kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Durum 3-2 oldu.

EN-NESYRI 4 YAPTI

Bu golden sonra beraberliği yakalamaya çalışan Kayserispor, kalesinde 4. golü gördü. 63. dakikada Mert Hakan'la orta alanda başlayan hücumda Mert Hakan merkezden topu sürerek sağ kanatta bulunan Tadic'e pas verdi. Fenerbahçe'nin yakaladığı az savunmada Tadic, En Nesyri'ye pasını verdi. Kaleciyle baş başa kalan En Nesyri sol ayak içiyle şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Durum 4-2 oldu.

KOSTİC FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Kostic, 85. dakikada şık bir gole imza atarak skoru 5-2'ye getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.