Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü maçının ardından, "Zannediyorum final oynadığımızda ve lig bittiğinde 54 veya 55 maç oynamış olacağız. Herhalde Türkiye'de bizim kadar maç oynayan bir takım yok, en fazla biz oynadık" dedi.

- Göksel Gümüşdağ : " Türkiye'de bizim kadar maç oynayan bir takım yok"

ANKARA - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü maçının ardından, "Zannediyorum final oynadığımızda ve lig bittiğinde 54 veya 55 maç oynamış olacağız. Herhalde Türkiye'de bizim kadar maç oynayan bir takım yok, en fazla biz oynadık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nün evinde 2-2'lik skorla berabere kalan Medipol Başakşehir finale kalan takım oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, başkentte güzel bir mücadele sergilediklerini dile getirerek, "Aslında oyunda da onlar da iyi bir mücadele verdi. Onların 10 kişi kalmaları oyundan düşürmüş olabilir ama genel anlamda atmosfer de Ankaragücü taraftarı da müthişti. Bizim takıma geldiğinizde de gerçekten oyuncular müthiş bir mücadele gösterdi. Çünkü baktığınızda zannediyorum final oynadığımızda ve lig bittiğinde 54 veya 55 maç oynamış olacağız. Herhalde Türkiye'de bizim kadar maç oynayan bir takım yok, en fazla biz oynadık. Dolayısıyla temmuzda başladık, haziranda bitireceğiz. Uzun ve yorucu bir tempo oldu. Oyuncu kardeşlerimiz hepsini tek tek kutluyorum. Teknik heyeti kutluyorum. Özellikle kaptanımız, efsanemiz Mahmut Tekdemir, çok ciddi bir sakatlığı var. Doktor, en kısa zamanda bir maç bile oynamasının çok büyük bir risk olduğunu söyledi ve ameliyat olması gerekiyordu. Fakat bu yarı final maçına çıkmak istediğini söyledi, kendisi benle de görüştü. Gerçekten ona ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum, takımını yalnız bırakmadı. Güzel bir mücadele oldu, şimdi finale gideceğiz. Bir yandan ligde az maç kaldı dolayısıyla uzun bir sezonu da bitirmiş olacağız. Tabii çok uzun maçlar oynandı; zaman zaman performans düşüklüklerimiz oldu belki de ama genel anlamda bu kadar maç sayısı hala yarıştayız hala Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası şansımız var. Daha önce iki kere kupa finali oynadık, birisini Beşiktaş ile Kayseri'de birisini de Eskişehir'de Konya ile oynamıştık" ifadelerini kullandı.

"Hızlı bir karar olmuş"

Türkiye Kupası yarı final maçları tamamlanmadan federasyonun final maçının nerede oynanacağının açıklanmasına dikkat çeken Gümüşdağ, "Nedense böyle bir maç oynanmadan bir iki saat önce açıkladılar enteresan yani. Takımların hangisi olacağını da bilmiyorlar. Eskiden takımlara sorarlardı istişare ederlerdi Federasyon. Hızlı bir karar olmuş ama saygı duymak lazım diyecek bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesi

Hakkına TFF Başkan adaylığı için isminin geçtiğine dair iddialara yanıt veren Gümüşdağ, "Her dönem o yapılıyor. Uzun yıllar Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yaptığım için. Maçlar devam ediyor. Federasyonun bir başkanı var, gündemimizde şu an yok. Maçlar bitince değerlendiririz" diye konuştu.