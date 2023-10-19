Gökova Bisiklet Turu Marmaris'te sona erdi

Muğla Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen 17. Gökova Bisiklet Turu, Marmaris Belediyesi tarafından ağırlandı. Başkan Mehmet Oktay da bisikletiyle gruba eşlik etti.

17. Gökova Bisiklet Turu kapsamında 200 bisikletli Marmaris Belediyesi tarafından Burunucu Macera Parkı'nda ağırlandı. Grup ilçeden ayrılırken Başkan Mehmet Oktay da bisikletiyle gruba eşlik etti.

Muğla Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 17. kez organize edilen Gökova Bisiklet Turu'na katılan sporcular her yıl olduğu gibi turun son günü öncesi Marmaris Belediyesi'nin misafiri oldu. Muğla'dan hareket ederek Gökova'yı dolaşan rotaları kapsamında Datça'dan Burunucu Macera Parkı'na gelen 200 kişilik grubu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret etti. Başkan Oktay, Türkiye'nin pek çok kentinden tura katılan bisiklet sevdalısıyla sohbet etti. Organizasyon sorumlusu tarafından Başkan Mehmet Oktay'a turun özel forması hediye edildi. Çubucak Kampı'ndan Marmaris'e kesintisiz bisiklet süren ekibe parkta öğle yemeği ikram edildi. Samsun'dan tura katılan Taner Ergün çok güzel bir organizasyon geçirdiklerini belirterek hem turu organize edenlere hem de kendilerini Marmaris'te ağırlayan Belediye'ye teşekkür etti.

Turu Akyaka'da tamamlayacak olan grup Marmaris'ten ayrılırken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı Ali Zağlı da kendi bisikletleriyle gruba eşlik ederek sürüşe katıldı. Sporcuları ilçeden pedal çevirerek uğurlayan Oktay, Marmaris'in bir bisiklet kenti olduğunu vurgulayarak "Bisiklet altyapısı ve coğrafi şartlarıyla Marmaris bir bisiklet kenti. Bu nedenle her türlü bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA