Gökçeada Ultra Trail'de madalyalar sahiplerini buldu

ÇANAKKALE'nin gözde turizm merkezlerinde Gökçeada, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Gökçeada Ultra Trail'e ev sahipliği yaptı. Organizasyonun ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Doğayla iç içe geçen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Turks ve Caicos Adaları, Bulgaristan, İspanya, İsviçre, Yunanistan, Fransa ve Kırgızistan'dan yaklaşık 800 sporcu parkurlarda ter döktü. Katılımcılar, adanın doğal dokusu ve tarihi köylerinden geçen 44K ImrozUltra, 33K Midgut, 11K Funimroz ve 5K Minimode etaplarında mücadele etti.

Türkiye'nin en batı ucunda, güneşin son battığı noktada düzenlenen yarışlar, sporculara hem zorlu hem de görsel açıdan unutulmaz bir parkur deneyimi sundu. Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) kriterlerine uygun gerçekleştirilen organizasyonda özellikle 44K ve 33K parkurları, teknik yapısı ve yüksek irtifa geçişleriyle öne çıktı. Dayanıklılık gerektiren etaplar, sporculara kıyasıya bir rekabet yaşattı. Kaleköy Limanı'ndan verilen startın ardından tüm yarışlar yine aynı noktada tamamlandı. Yarışların startını Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ile Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay start verdi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporculara ödüllerini Gökçeada Belediyesi Başkan Vekili Salih Direk, Gökçeada Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferdi Karaca, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Salomon Türkiye Satış Direktörü Mehmet Ali Köseoğlu, Salomon Türkiye Marka Direktörü Orçun Kutluad, Salomon Türkiye Pazarlama Müdürü Ebru Çil, Kurukahveci Marka Müdürü Sezin Özakıncı ve Kurukahveci Mehmet Efendi Satış Uzmanı Erdem Demirkol takdim etti.

DÜNYANIN İLK SAKİN ADASI BU YIL DA FARKINDALIK OLUŞTURDU

2011 yılında "Dünyanın İlk Sakin Adası" unvanını taşıyan Gökçeada, spor turizmine katkı sunan bu organizasyonla bir kez daha çok sayıda yerli ve yabancı sporcuyu ağırladı. Yarış, sportif yönünün yanı sıra sosyal sorumluluk boyutuyla da öne çıktı. Adım Adım bünyesindeki yardımseverlik koşuları arasında yer alan Gökçeada Ultra Trail, bu yıl da farkındalık oluşturmayı sürdürdü. Team Kronos tarafından düzenlenen organizasyon; Salomon, Kurukahveci Mehmet Efendi ve Sönmez Trafo ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Gökçeada Spor Kulübü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirildi.

DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

Gökçeada Ultra Trail'in 44K ImrozUltra, 33K Midgut, 11K Funimroz ve 5K Minimode parkurlarında dereceye giren sporcular şöyle:

44K IMROZULTRA

Erkekler:

1 - Bilal Öztürk 4: 22: 43.25

2 - Erkan Bacak 4: 22: 43.50

3 - Kerem Baybatur 4: 30: 06.98

Kadınlar:

1 - Sevilay Kurnaz 6: 00: 05.57

2 - Itır Atadiyen 6: 03: 56.36

3 - Halime Erkoç 6: 41: 34.17

33K MIDGUT

Erkekler:

1 - Mahdi Alizadeh 3: 09: 57.53

2 - İbrahim Talha Özdemir 3: 09: 57.90

3 - Kemal Erdoğrul 3: 31: 57.13

Kadınlar:

1 - Aslıhan Özmen 4: 30: 26.69

2 - Melisa Özbek Kor 4: 44: 14.53

3 - Songül Uğurelli 4: 47: 16.35

11K FUNIMROZ

Erkekler:

1 - Hüseyin Arslan 0: 42: 00.20

2 - Abdurrahman Ümit Göktepe 0: 44: 38.36

3 - Mustafa Taş 0: 48: 54.22

Kadınlar:

1 - Çağla Elmas 0: 53: 10.66

2 - İlkay Doğan 0: 54: 57.38

3 - Semra Çelik 0: 56: 03.60

5K MINIMODE

Erkekler:

1 - Serkan ÖZER 0: 22: 06.51

2 - Ahmet Alp 0: 24: 27.26

3 - Serhat Dalgıçer 0: 24: 32.83

Kadınlar:

1 - Sümeyra Azaplar 0: 26: 11.30

2 - Dilay Öztürk 0: 28: 38.68

3 - Acelya Elitas 0: 28: 42.33

Kaynak: Demirören Haber Ajansı