Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Maratonda Sanem Dilek, Alpay Özcan ve Alper Gezmiş bireysel yüzüyor. "Kerteriz" takımında Mehmet Tarık Özdilek, Deniz Güler, Hasan Gürol Aksu, İnanç Özgirgin ve Kıvanç Oktaş, "Kısmet" takımında Erdem Baysal, Ceren Baskan, İlker Kurtman, Şeyda Kaya ve Feridun Emre Dursun, "Kahramanlar" takımında ise Muhammed İssam Alhabal, Asım Arar, Muhammed Altabba, Abdulrahman Altabba ve Muhammed Naim Mısıroğlu kulaç atıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibinin güvenlik önlemi aldığı maratonda sporculara tekneler eşlik ediyor.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine, Türkiye'nin bayrağını en yukarıya çıkartma çabasında olduklarını söyledi.

Bunun için hayallerinin olduğunu anlatan Vanlı, şöyle konuştu:

"Ülkemizin kristal berraklığındaki lacivert sularında yüzelim ve bu sularımızı dünya çapında tanıtalım. Bu amaçla Boğaziçi Yüzme Kulübü olarak Büyükçekmece 5 bin metre, Mudanya 12 bin metre, Gökçeada 25 bin metre ve İskenderun 39 bin metre yüzme adımlarını tertip ettik. Bu dörtlü seriyi yüzüp tamamlayan yüzücüyü de dört dörtlük yüzücü olarak ilan edeceğimizi daha önce belirttik. Bu maratonda amacımız dünya genelinde eş değerleri olan ultra maratonlara rakip olmak, ülkemizi dünya açık deniz yüzme maratonları ligine dahil etmek. Bu çabamız gayretle, emekle, alın teriyle devam ediyor. "

Sporcular yaklaşık 10 saat sürecek maratonun ardından Gökçeada Kuzu Limanı'nda karşılanacak.