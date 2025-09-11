Gloria Kupası'nda TOFAŞ ve Bahçeşehir Koleji Galip Geldi
Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası basketbol turnuvasında TOFAŞ, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 78-74, Bahçeşehir Koleji ise Anadolu Efes'i 84-70 mağlup etti. Turnuva 14 Eylül'de sona erecek.
Gloria Kupası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da başladı.
Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor