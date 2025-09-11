Haberler

Gloria Kupası'nda TOFAŞ ve Bahçeşehir Koleji Galip Geldi

Gloria Kupası'nda TOFAŞ ve Bahçeşehir Koleji Galip Geldi
Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası basketbol turnuvasında TOFAŞ, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 78-74, Bahçeşehir Koleji ise Anadolu Efes'i 84-70 mağlup etti. Turnuva 14 Eylül'de sona erecek.

Gloria Kupası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da başladı.

Turnuvanın ilk maçında TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 78-74 yendi. Günün diğer maçında Bahçeşehir Koleji Anadolu Efes'i 84-70 mağlup etti.

Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
