Glint Manisa Basket ligde kalma mücadelesinde zorlu rakiplerle karşılaşacak
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 100-87 mağlup olan Glint Manisa Basket henüz ligde kalmayı garantileyemedi. Manisa ekibi son 4 maçın 3'ünü kaybederken alt sıralardaki Karşıyaka ve Bursaspor gibi ekiplerin bu periyotta kritik galibiyetler almasıyla ligde kalma barajı yükseldi. Son 3 haftaya 9 galibiyetle düşme potasındaki Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde giren Manisa ekibi kalan maçlarda güçlü rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray (D) ve Türk Telekom'la karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı