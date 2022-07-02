Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Birinci etap kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı. Karadeniz ekibi, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanda istasyon ve ayak tenisi çalışması yaptı. Akşam saatlerinde ikinci antrenmanını yaparak günü tamamlayacak olan Giresunspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Palandöken Dağı Giresunspor Erzurum Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.