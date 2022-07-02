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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Birinci etap kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Karadeniz ekibi, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanda istasyon ve ayak tenisi çalışması yaptı.

Akşam saatlerinde ikinci antrenmanını yaparak günü tamamlayacak olan Giresunspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Palandöken Dağı Giresunspor Erzurum Spor Haberler

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