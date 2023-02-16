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Giresunspor, altyapı tesislerine Saruhan Bolat'ın adını verdi

Spor Haberleri

Giresunspor, altyapı tesislerine Saruhan Bolat'ın adını verdi

Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı Giresunspor Gençlik Geliştirme Programı Sosyal Tesisleri'ne verildi.

Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı Giresunspor Gençlik Geliştirme Programı Sosyal Tesisleri'ne verildi.

Giresunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde hayatını kaybeden, altyapımızdan yetişmiş Saruhan Bolat'ın adını yaşatmak için Başkanımız Hakan Karaahmet'in talimatı ve yönetim kurulumuzun kararı ile altyapı tesislerimize Giresunspor Saruhan Bolat Gençlik Geliştirme Programı Sosyal Tesisleri adı verildi. Bu vesileyle Saruhan Bolat'a ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Karaahmet Kahramanmaraş Giresunspor Gençlik Spor Haberler

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