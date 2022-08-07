Giresun spor: Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından

SPOR Toto Süper Lig'in ilk haftasında Giresun'da oynanan Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından yeşil beyazlıların antrenörü İlker Avcıbay ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Giresunspor antrenörü İlker Avcıbay, "Öne geçeceğimiz pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık" dedi.

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ise, maça gelen taraftara teşekkür ederek, "Futbolcularıma da teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir galibiyeti bizlere armağan ettikleri için. Hala ligin başındayız. O yüzden geliştirmemiz gereken çok farklı noktalar var. Bizim sahada görmek istediğimiz detaylar var. Özellikle topun yönetiminde biraz daha ileri gidebilirdik. Daha iyi bir şekilde topa sahip olabilirdik diye düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı mesafelerde açıldıkça daha fazla kendi kalecimizi konuşturabilirdik ama ligin başında olduğumuz için bunu geliştirmek için hayli zamanımız var. O yüzden bu konuda çok çalışacağız" diye konuştu.