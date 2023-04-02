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Giresun'da çılgın maç! Ne olduysa 4 dakikada oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. 83'üncü dakikada 2-0 geride olan ev sahibi Giresunspor, 4 dakikada bulduğu gollerle mücadelen 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Bitexen Giresunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Konuk ekip Alanyaspor, 17. dakikada Efecan Karaca ile öne geçti. Maçın ikinci yarısında 74. dakikada Efecan Karaca bu kez yerdeyken takım arkadaşı Zinedine Ferhat'a attığı pasla asist yaptı.

Ev sahibi Giresunspor'da 84. dakikada Doğan Can kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. 88'de Kuwas penaltıdan skoru eşitledi.

Giresun'da çılgın maç! Ne olduysa 4 dakikada oldu

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 2 maçlık yenilgi serisinin ardından galibiyeti kaçırdı. Giresunspor'un ise galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Alanyaspor 29 puana yükselirken Giresunspor ise 24 puana yükseldi.

Giresun'da çılgın maç! Ne olduysa 4 dakikada oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise aynı haftada ligden çekilen Hatayspor'dan kural gereği 3 puan alacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Giresunspor Spor Haberler

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