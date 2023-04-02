Giresun'da çılgın maç! Ne olduysa 4 dakikada oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. 83'üncü dakikada 2-0 geride olan ev sahibi Giresunspor, 4 dakikada bulduğu gollerle mücadelen 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Bitexen Giresunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

PERDEYİ EFECAN AÇTI

Konuk ekip Alanyaspor, 17. dakikada Efecan Karaca ile öne geçti. Maçın ikinci yarısında 74. dakikada Efecan Karaca bu kez yerdeyken takım arkadaşı Zinedine Ferhat'a attığı pasla asist yaptı.

GİRESUNSPOR 4 DAKİKADA DÖNDÜ

Ev sahibi Giresunspor'da 84. dakikada Doğan Can kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. 88'de Kuwas penaltıdan skoru eşitledi.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 2 maçlık yenilgi serisinin ardından galibiyeti kaçırdı. Giresunspor'un ise galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Alanyaspor 29 puana yükselirken Giresunspor ise 24 puana yükseldi.

GELECEK HAFTA

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise aynı haftada ligden çekilen Hatayspor'dan kural gereği 3 puan alacak.