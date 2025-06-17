Giden gidene! Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından iki istifa daha yolda

Giden gidene! Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından iki istifa daha yolda
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Fenerbahçe'de Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde yönetim kurulunda ayrılıklar yaşanıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın ardından Asbaşkan Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen'in de yönetim kurulundan ayrılması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde yönetim kurulunda ayrılık rüzgarı esmeye devam ediyor.

ACUN ILICALI AYRILDI

Sarı-lacivertli ekipte Başkan Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alan Asbaşkan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Ali Koç'un yapılacak genel kurulda yönetim listesini değiştirmesi bekleniyor.

İKİ AYRILIK DAHA YOLDA

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Asbaşkan Hamdi Akın'ın da şahsi sebepler nedeniyle yönetim kurulundan ayrılması gündemde. Sarı-lacivertli yönetim kurulunda Sait Ergun Özen de tıpkı Hamdi Akın gibi Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Giden gidene! Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından iki istifa daha yoldaHamdi Akın

Giden gidene! Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından iki istifa daha yoldaSait Ergun Özen

Başkan Ali Koç'un yönetiminde yer alan isimlerden Başkan Vekili Erol Bilecik için de sarı-lacivertli muhalefetten yönetime bir baskı söz konusu. Fenerbahçe'de taraftarın eleştiri oklarının hedefinde yer alan Bilecik'in yönetimden ayrılması gündemde.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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