Gideceği yer bile belli! Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Benfica'dan ayrılacak

Kısa bir süre önce Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Son olarak A Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta attığı goller ve sergilediği performansla göz dolduran milli yıldıza İngiliz ekiplerinin kancayı taktığı ileri sürüldü.

SEZON SONUNDA İNGİLTERE'YE GİDECEK

İspanyol basınından Fichajes'de yer alan habere göre, Birçok Ada ekibinin Lizbon'da maçları izleyeceği ve gelecek sezon Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yarışacağı belirtildi. Öte yandan Benfica'nın daha önce bu tarz transferleri sıklıkla yaptığı ve oyuncuları parlatarak yüksek bedellere karşılığında gönderdiği ifade edildi. Haberin detayında yer alan bilgide ise 25 yaşındaki milli futbolcunun Portekiz'de geçireceği 1 sezonun ardından İngiltere'ye transfer olacağı aktarıldı.

GALATASARAY KARNESİ

2021-2021 sezonunda 24 Erzincanspor'dan sarı kırmızılılara katılan milli futbolcu, 179 maçta süre aldı ve 46 gol atıp, 42 de asist yaptı. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçta ise 2 gol ve 2 asist kaydetti. Öte yandan Sarı-kırmızılılar, 12 milyon euroluk bonservis bedelle sattığı Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki satışının karından %10 pay alacak.