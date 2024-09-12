Üye Girişi
Haberler

Gideceği yer bile belli! Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Benfica'dan ayrılacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Portekiz ekibinin çiçeği burnunda transferine birçok İngiliz ekiplerinin kancayı taktığı ve Kerem'in 1 sezonun ardından İngiltere'ye transfer olacağı öne sürüldü. Benfica'nın daha önce bu tarz transferleri sıklıkla yaptığı ve yüksek bonservis bedelleri elde ettiği de vurgulandı.

Kısa bir süre önce Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Son olarak A Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta attığı goller ve sergilediği performansla göz dolduran milli yıldıza İngiliz ekiplerinin kancayı taktığı ileri sürüldü.

SEZON SONUNDA İNGİLTERE'YE GİDECEK

İspanyol basınından Fichajes'de yer alan habere göre, Birçok Ada ekibinin Lizbon'da maçları izleyeceği ve gelecek sezon Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yarışacağı belirtildi. Öte yandan Benfica'nın daha önce bu tarz transferleri sıklıkla yaptığı ve oyuncuları parlatarak yüksek bedellere karşılığında gönderdiği ifade edildi. Haberin detayında yer alan bilgide ise 25 yaşındaki milli futbolcunun Portekiz'de geçireceği 1 sezonun ardından İngiltere'ye transfer olacağı aktarıldı.

GALATASARAY KARNESİ

2021-2021 sezonunda 24 Erzincanspor'dan sarı kırmızılılara katılan milli futbolcu, 179 maçta süre aldı ve 46 gol atıp, 42 de asist yaptı. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçta ise 2 gol ve 2 asist kaydetti. Öte yandan Sarı-kırmızılılar, 12 milyon euroluk bonservis bedelle sattığı Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki satışının karından %10 pay alacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

A Milli Futbol Takımı Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Galatasaray Portekiz Benfica Benfica Futbol Spor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin bir ağır topu daha istifa etti

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı
Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi? Kimlik bilgileri çalındı mı, 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı? 13 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Eljif Elmas Galatasaray'a mı gidiyor? Hakim Ziyech sakatlandı mı? Hakim Ziyech kaç maç yok, ne zaman dönecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Eylül Nallıhan, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Erdem Atay kimdir? Erdem Atay kaç yaşında, nereli? Erdem Atay hayatı ve biyografisi! 13 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Yengeç burcu yorumu! 13 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu?
title