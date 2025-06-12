Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, Fransız basınına açıklamalarda bulunarak Galatasaray'ın kendisini geçmişte transfer etmek istediğini itiraf etti. Yıldız isim yaptığı açıklamada, "28-29 yaşında, kariyerimin zirvesinde iyi bir kontrat aldım. Galatasaray daha fazla para teklif etti ama Beşiktaş'ta kalmak istedim. Çünkü orada bir hikaye yazmıştım. En iyi sözleşmemi imzaladım." dedi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ghezzal, geçmiş dönemlerde Galatasaray'ın kendisini istediğini itiraf etti.

"TÜRKİYE'YE GİDERKEN İSTEKLİ DEĞİLDİM"

Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Ghezzal, " Beşiktaş'a geldiğimde, Türkiye'ye giderken çok istekli değildim. Çünkü önceki yıllar zor geçmişti. Transfer döneminin son gününde Türkiye'ye gittim. İçimden 'artık üst düzey liglerde değilsin' diyordum. Ama Beşiktaş büyük kulüp. Covid dönemi olduğu için taraftarlar yoktu ama sahada her şey harikaydı. Uçuyordum resmen." dedi.

"SERGEN YALÇIN BENİ YOUTUBE'DAN İZLEMİŞ"

Siyah-beyazlılara transferinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın etkisine dikkat çeken Ghezzal, "Beşiktaş'a yıldız oyuncu olarak gelmedim. Hoca beni YouTube videosuyla transfer etti. Sergen Yalçın, efsane bir hoca. 'Ghezzal, Ghezzal, getirin bu çocuğu' demiş. Video izleyip karar vermiş." ifadelerini kullandı.

Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

"GALATASARAY DAHA FAZLA PARA TEKLİF ETTİ AMA..."

Ghezzal, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi açıklayarak,"28-29 yaşında, kariyerimin zirvesinde iyi bir kontrat aldım. Galatasaray daha fazla para teklif etti ama Beşiktaş'ta kalmak istedim. Çünkü orada bir hikaye yazmıştım. En iyi sözleşmemi imzaladım." sözlerini sarf etti.

"SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Kadro dışı kalma sürecine de değinen yıldız isim, "Yeni başkan geldi. Eski yönetimin adamları olarak görüldük. İlk iş bizi kadro dışı bıraktılar. Bunu sosyal medyadan öğrendim. Tamamen finansal sebepler. Bizi doğrudan yollayabileceklerini sandılar. Ama sözleşmelerimiz vardı. Kulübe büyük zarar verdiler. 1 yılda 2 başkan, 5-6 teknik direktör gördüm. Çok kötü bir dönemdi." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Hadi oradan,gs den gidenler efsane olup krallar gibi gönderiliyor.bjk seni istemedi Rizeye gittin lan..

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