Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 161 gün sonra bir lig maçına ilk 11'de başladı. İlk kez Kayserispor maçıyla birlikte ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, bu sezon sadece Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında toplam 25 dakika forma giydi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez Kayserispor maçıyla birlikte 11'de sahaya çıktı.

BİRÇOK MAÇI KAÇIRDI

Cezayirli yıldız, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı.

BU SEZON 25 DAKİKA OYNADI

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Trendyol Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.