Geri dönüşü efsane oldu! Ersun Yanal'la ilk sınavına çıkan Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi
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Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. İlk yarısında konuk ekibin tek bir isabeli şutunun olduğu karşılaşmayı Alanyaspor 54. dakikada Efkan Bekiroğlunun kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Alanyaspor Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında sahasında İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'i konuk etti. Deneyimli teknik direktör Ersun yanal ile ilk sınavına çıkan Akdeniz temsilcisi 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. 40 puanla 4'üncü sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Kayseri deplasmanının ardından Alanya deplasmanından da eli boş döndü.
Mücadelenin 70. dakikasında Alanyasporlu Leroy Fer, rakibine yaptığı sert faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Son 4 maçını kazanamayan ve üst üste 3 mağlubiyet alan Alanyaspor ise yeni teknik adam Ersun Yanal ile ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.
40 puanla 4. sırada bulunanan Başakşehir, zirve yarışında yara aldı. Öte yandan 3 maçtır kaybeden ve 25 puanla 11. basamakta bulunan Alanyaspor ise Yanal'la birlikte ilk sınavından 3 puanla ayrılarak puanını 28'e çıkardı.