Geri dönüşü efsane oldu! Ersun Yanal'la ilk sınavına çıkan Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. İlk yarısında konuk ekibin tek bir isabeli şutunun olduğu karşılaşmayı Alanyaspor 54. dakikada Efkan Bekiroğlunun kaydettiği golle 1-0 kazandı.