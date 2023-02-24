Gent eşleşmesini değerlendiren Belözoğlu: Eleyebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Gent ile eşleşen Başakşehir çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, TRT Spor'a konuştu. Belözoğlu, "İyi bir takımla eşleştiğimizi düşünüyorum. Kaliteli oyuncuları var. Kolay bir kura olmadı bizim için" dedi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu. Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz Başakşehir'in rakibi ise Belçika ekibi Gent oldu. Oluşan eşleşmenin ardından Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

"KOLAY BİR KURA OLMADI BİZİM İÇİN"

Rakip takımın iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Belözoğlu, "Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar. Bu grupta bizim beklediğimiz hemen her takım dişli takımdı. İyi bir takımla eşleştiğimizi düşünüyorum. Kaliteli oyuncuları var. Kolay bir kura olmadı bizim için. Ama biz hem lig hem kupa hem de Konferans Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz. Turu geçebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Sözlerim kolay bir maç gibi algılansın istemem. Zor bir kura çektik." dedi.

"ELEYEBİLECEK GÜÇTE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden Belözoğlu, "Aynı oyunu oynamak istiyoruz, aynı felsefeyi sahaya yansıtmak istiyoruz bütün kulvarlarda. Bizim adımıza işler iyi gidiyor bence. Önemli işler yapıyoruz. Daha iyi olabilirdi ama kolay değil. 30 küsur maç oynadık ligde, sezona ilk giren, en çok maç oynayan takımız. Ufak tefek dalgalanmalar oldu ama yine üstesinden gelmeyi başardık takım olarak. Belçika takımı çıktı, aşinayız dedim ama o sezon başıydı. Artık takımlar oturdu. Biz deprem felaketi nedeniyle uzaklaştık ama buna bir an önce dönmemiz gerekiyor. Bizim için kolay olmayacak. Ama ben iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Eleyebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz sonuna kadar gitmek. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.