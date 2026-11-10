Gençlik ve Spor Bakanlığı 2027 bütçesi Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

Muş, toplantının açılışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla andı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA