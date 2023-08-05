Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü' etkinliğine katıldı. Bakan Bak, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, yurt kapasitesinin arttırılması ve ÖTV indirimi konularında da açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü" etkinliğine katıldı.

Bakan Bak, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldiği gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Öğrenim hayatından bahseden Osman Aşkın Bak, makine mühendisi olmasının ardından dil öğrenmek ve yüksek lisans yapmak için İngiltere'ye gittiğini belirtti. Bu süreçte yaşadığı zorlukların altını çizen Bakan Bak, okul parası biriktirebilmek için restoranda ve şantiyede çalıştığını kaydetti.

Gençlere mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Bak, "Öz güven çok önemli. Türk milleti yapar. Kendimizle gurur duymalıyız ve kendimizi geliştirmeliyiz. Hayalinizin peşinden koşmanız lazım. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ülke için hizmet etmeye devam edeceksiniz. Hayatınıza dokunan hiç kimseyi asla unutmayın. Vefalı olun ve vefa gösterin. Sevdiklerinize mutlaka zaman ayırın. Sizlere inanıyoruz. Sevdiğiniz işi yapın. Hayallerinizin peşinde koşun." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak yurt kapasitesini arttırmak için çalışma yaptıklarını dile getiren Osman Aşkın Bak, "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmamak. Şu an yurt kapasitesinde 900 binlerdeyiz. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak." diye konuştu.

Bakan Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

Konuşmasının ardından Osman Aşkın Bak'a plaket takdim edildi.