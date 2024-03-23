Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun gelişimini vurguladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun her alanda çok geliştiğini belirterek "Çok ciddi yatırımlar yaptık. Türkiye spor ülkesi olma yolunda modern stadyum ve salonlarıyla çok yol aldı. Spor alanında da çok güçlü bir Türkiye oldu." dedi.

Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin taleplerini dinleyen Bak, Muğla'da spor tesisleri konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Muğla'da spor turizminin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bak, kentte turizmin dört mevsim canlı olmasını istediklerini dile getirdi.

Bakan Bak, sporun bağımlılıkla mücadelede çok etkili olduğuna işaret ederek bu doğrultuda tüm ailelere, çocuklarını spora yönlendirmeleri yönünde çağrıda bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin spor konusunda da önemli başarılara imza attığını anlatan Bak, şöyle devam etti:

"Türk sporu her alanda çok gelişti. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Türkiye spor ülkesi olma yolunda modern stadyum ve salonlarıyla çok yol aldı. Spor alanında da çok güçlü bir Türkiye oldu. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcularımızdan başarı bekliyoruz. İnşallah güzel sonuçları ülkemize yaşatacağımıza inanıyoruz. Spor, bir yaşam tarzı."

Bakan Bak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2026 yılında Marmaris'te yapılması için destek vereceklerini vurgulayarak Marmaris'in yeşili ve doğasıyla çok güzel bir parkura sahip, organizasyonun da ülkenin tanıtımı için çok önemli olduğunu bildirdi.

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı ise Marmaris'in tüm doğa sporlarının yapılacağı bir spor cenneti olduğunu söyledi.

Marmaris'te sporla ilgili çok önemli projeleri olduğunu anlatan Yazıcı, "Bütün Marmaris'in plajlarını kış plajları haline getireceğiz. Burada gençlere bir sohbet alanları açacağız." diye konuştu.

WRC'nin 2026 yılında Marmaris'te yapılması için görüşmeler yaptıklarını anlatan Yazıcı, "Seneye aday yarışları yapılacak. WRC'nin buraya gelmesi ülkemizin tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayacak. Yine dünyanın en iyi organizasyonlarından birini Türkiye yapacak ve Marmaris'i tüm dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Marmaris Türkiye Muğla Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title