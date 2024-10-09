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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de Spor Konferansı'na Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de Spor Konferansı'na Katıldı
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Bakan Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı ve uluslararası spor iş birliklerini değerlendirdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı Portekiz'de gerçekleştirildi. Konferansa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üye ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulundu. Bakan Bak, Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücüyle, uluslararası iş birliklerimizi ve projelerimizi değerlendirdik. Herkes için erişilebilir spor ve sağlıklı, güçlü nesiller için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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