Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kocaeli'de Yeni Spor Tesisi Temelini Attı

Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde Körfez Kapalı Spor Salonunun Temel Atma Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Bakan Bak'ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve öğrenciler katıldı.

'GENÇLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Tesisin Türk sporunun gelişime katkı sunacağını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Karate, tekvando, judo branşlara yönelik olmak üzere çeşitli aktivitelerin yapılacağı alt salonlar ile hentbol, basketbol ve voleybolun oynanacağı büyük bir salon var. Bin seyirci kapasiteli, altında otoparkı olan ve mahalle ortasında olduğu için de mahalleye pazar olanağı sağlayacak yapısıyla gerçekten kompakt bir proje. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanına teşekkür ediyoruz, bizim de katkılarımızla beraber böyle bir eser ortaya çıkıyor. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Kısa sürede tamamlanması ve gençlerin hizmete hizmetine alınması çok önemli. Mahalle sakinleri için de önemli. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Yürüme mesafesinde, çeşitli branşlarda sporu aktif olarak kullanmaya devam edecekler" dedi.

'ÖĞRENCİLEİRMİZİN BU YIL YÜZDE 99'UNU YERLEŞTİRDİK'

Yatırımların artarak devam edeceğini belirten Bakan Bak, konuşmasını şu şekilde noktaladı:

"Gençlerimizin özellikle de üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu ortadan kaldırmış bir iktidar var. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bu zamana kadar yaptığı yatırımlar ve son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla beraber 180 bin yatak kapasitesini 1 milyon 5 bine getirdik. İlave tesisler de yapılmaya devam ediyor. Bize başvuran bütün öğrencilerimizin bu yıl yüzde 99'unu yerleştirdik. Kocaeli'nde de tamamını yerleştirdik. Kocaeli de Hereke ilçesinde bir yurt talebi var, yenilenmesi açısından ona da başlıyoruz. 2 tane kız ve erkek olmak üzere yurt yapımına başlayacağız. Yerleri tespit edildi bunu valilikle beraber yürütüyoruz, takip ediyoruz. Kartepe'de eski bir pazar yeri vardı onu salon haline getiriyoruz. Derince'deki tesislerimiz, Darıca'daki tesislerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile beraber koordine halinde yaptığımız tesisler var. Kocaeli de eserler yükselmeye devam ediyor. Önemli konulardan bir tanesi de Gebze, büyük bir ilçe. Gebze'nin nüfusu arttığı için de büyük bir salon inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 300 milyon TL maliyetindeki proje 15 bin metrekare alana inşa edilecek. Bin seyirci kapasiteli tesiste 5 antrenman sahası olacak.