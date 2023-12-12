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TFF Yönetim Kurulu yarın toplanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarın toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı olacak. TFF Yönetim Kurulu, liglere ne kadar ara verileceğini de bu toplantıda görüşecek.

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Bu olayın ardından acil olarak TFF'nin Levent'te yer alan binasında Mehmet Büyükekşi başkanlığında toplanan TFF Yönetim Kurulu, tüm liglerdeki maçların süresiz ertelenmesine karar verdi.

Bugün de hakem Meler'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Başkan Büyükekşi ile yöneticiler, gün içinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmeler gerçekleştirecek.

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanacak

Yapılacak bu görüşmelerin ardından TFF Yönetim Kurulu, yarın yeniden toplanacak. Ana gündem maddesinin Halil Umut Meler'e yapılan saldırının olacağı toplantıda, liglere ne kadar ara verileceği görüşülecek.

Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve fikstür yoğunluğu sebebiyle liglere verilen aranın 1 hafta olması planlanıyor. TFF Yönetimi, maçlara çıkmak istemeyen hakemlerle de görüşerek, önümüzdeki hafta içi yapılacak müsabakaları oynatmak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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