Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Galatasaray'a Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."