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Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Galatasaray'a Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Galatasaray'a Kutlama
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti. Bakan, iki kulübe de başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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