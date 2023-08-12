Gençlik ve Spor Bakanı Eskişehirspor Tesislerinde Futbolcularla Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de esnaf ve yüzme salonu ziyaretlerinin ardından Eskişehirspor tesislerinde futbolcularla bir araya geldi. Bakan Bak, Eskişehirspor'un mazisindeki günlere dönmesi için destek vereceklerini belirtti.

Eskişehir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, esnaf ve yüzme salonu ziyaretlerinin ardından Eskişehirspor tesislerinde futbolcularla bir araya geldi.

Bir takım ziyaretler için Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından esnafı ziyaret etti. Esnafla bir araya gelerek hal hatır soran Bakan Bak, akabinde Yenikent kapalı yüzme salonuna gitti. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile bir araya gelen Osman Aşkın Bak, başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti.

"Eskişehirspor'un mazisindeki günlere dönmesi için destek vereceğiz"

Eskişehir ziyaretinde Eskişehirspor'u da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gitti. Eskişehirspor yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya gelen Bakan Bak, yaptığı açıklamada "Anadolu Efsanesi'nin tekrar ayağa kalkması lazım. Başkanımız da burdayken, vekillerimizle birlikte kulübümüzü ziyaret edelim dedik. Spor şehri olan Eskişehirimizin takımı Eskişehirspor'un taleplerini dinleyelim dedik. Avrupa Şampiyonası için önemli maçlarımızdan bir tanesini 8 Eylül'de burada oynayacağız Türkiye-Ermenistan maçı. İnşallah inanıyoruz ki Eskişehir taraftarı güçlü bir destek verecek. İnşallah biz de Eskişehirspor'un eski mazisindeki günlere dönmesi için destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a Eskişehirspor forması hediye etti. - ESKİŞEHİR