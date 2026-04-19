Bakan Bak, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında, rakibini yenerek 2025-2026 sezonu şampiyonu olan VakıfBank'ı kutluyorum. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana'yı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."