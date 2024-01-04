Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu, sporcu ve gençlerle bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret eden Eminoğlu, ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Eminoğlu, daha sonra Kırıkkale Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlik buluşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eminoğlu, kentteki çalışmaları yerinde dinlediklerini söyledi.

Gençlik Merkezi'nde de yoğun bir katılımla gençlerle bir araya geldiklerini belirten Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz heyecanlı ve motivasyonu yüksek. Kentte güzel çalışmalar yapılıyor. 7 gençlik merkezi, spor salonları, 100'e yakın tesisimiz var. İçerisinde olimpik havuzundan tutun da sentetik sahalara kadar birçok çalışma var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kırıkkale'deki çalışmaları bizzat yerinde incelemek için buradayız. Yakın zamanda açılacak bir spor kompleksimiz var. 3 bin 500 kişilik geniş bir alan. Bitirilmesi için Bakanlık olarak çalışmaları hızlandıracağız. Kırıkkale gençliği ve sporunun hak ettiği yerde olması için Bakanlık olarak elimizden gelen desteği bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

Daha sonra spor kompleksi inşaatını gezen Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'ten bilgi aldı.

Son olarak Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sporcularla buluşan Eminoğlu, gençlere başarı diledi.