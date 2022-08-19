Gençlerin futbol şöleni başladı

İnegöl Belediyesi'nin 15-30 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği "Takımını Kur Gel Futbol Turnuvası" başladı. İlk gün iki karşılaşmanın oynandığı turnuvada, gençlerin futbol resitali sunduğu maçlar renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çerçevesinde gençler için özel bir turnuva düzenledi. "Takımını Kur Gel" sloganıyla hayata geçirilen ve 15-30 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı turnuvanın açılış maçı Perşembe akşamı oynandı. 26 takımın yer aldığı turnuvada karşılaşmalar Hamzabey Futbol Sahasında oynanırken, eleme usulüyle gerçekleştirilen turnuvanın ilk gün oynanan 2 maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Online kura çekimi sistemi ile yapılan eşleşme sonucunda turnuvanın ilk maçında, Tafon City ile İnegöl United takımları karşı karşıya geldi. Perşembe günü 18.00'da başlayan karşılaşmada, 35'er dakikalık 2 devre sonucunda İnegöl United takımı rakibini 4-2 mağlup etmeyi başararak bir üst tura yükseldi. İkinci maç ise 19.30'da başladı. Eflatun Beyazlılar takımı ile 16,5 Yıkım Ekibi takımlarının karşılaştığı müsabakada, Eflatun Beyazlılar adeta gol resitali sundu. Eflatun Beyazlılar takımı, rakibi 16,5 Yıkım Ekibi takımını 10-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

5 etaplı turnuvanın 1. Turu 24 Ağustos'a kadar sürecek müsabakalarla devam edecek. İkinci tura yükselen takımların karşılaşacağı bir sonraki turda rakiplerini mağlup etmeyi başaran takımlar, daha sonra çeyrek final ve yarı finalde boy gösterecek. Final ise 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. - BURSA