Gençlerbirliği, Yunan Savunma Oyuncusu Dimitrios Goutas ile Anlaşma Sağladı

Gençlerbirliği, Yunan Savunma Oyuncusu Dimitrios Goutas ile Anlaşma Sağladı
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Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarında Cardiff'ten Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Goutas, Türkiye'de Sivasspor'da 84 maça çıkıp 5 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Gençlerbirliği, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Cardiff forması giyen Dimitrios Goutas ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbola ülkesi Yunanistan'da başlayan Goutas, sırasıyla Skoda Xanthi, Olympiakos, Kortrijk, St. Truiden, Lech Poznan, Atromitos, Sivasspor ve Cardiff formaları giydi. Kariyerinde 410 maça çıkan Goutas, ülkemizde forma giydiği Sivasspor'da ise 84 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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