Gençlerbirliği, Yunan Savunma Oyuncusu Dimitrios Goutas ile Anlaşma Sağladı

Gençlerbirliği, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Cardiff forması giyen Dimitrios Goutas ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbola ülkesi Yunanistan'da başlayan Goutas, sırasıyla Skoda Xanthi, Olympiakos, Kortrijk, St. Truiden, Lech Poznan, Atromitos, Sivasspor ve Cardiff formaları giydi. Kariyerinde 410 maça çıkan Goutas, ülkemizde forma giydiği Sivasspor'da ise 84 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. - ANKARA