Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nden 'TSYD Kupası' açıklaması

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası öncesi Gençlerbirliği ile Mke Ankaragücü'nün yönetici ve teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nda 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Gençlerbirliği ve Mke Ankaragücü karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışı kale arkası tribünü 40, maraton tribünü 60, kapalı tribün 100, VIP tribünü 200, localara ise her bilet 250 TL'den devam ediyor. Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak tarihi derbi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlen kupa protokol törenine, Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ile TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Bülent Karadaş ve basın mensupları katıldı. TSYD Ankara Şubesi Yönetimi adına açılış konuşmasını yapan Bülent Karadaş, 55'incisi düzenlenecek olan tarihi kupa maçının bir Başkent derbisine daha tanıklık edeceği için mutlu olduklarını belirterek iki takıma da başarılar diledi. Ayrıca isim sponsorluğu için de sponsor şirketin sahibi Bülent Aktürk'e teşekkür etti.

Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez ile MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin de centilmence bir maç dileğinde bulundu.