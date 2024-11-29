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Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve saha kenarına kurulu parkurlarda gerçekleştirilen koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, dört grup halinde ayak tenisi oynadı. Günün tek antrenmanı orta, şut ve gol organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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