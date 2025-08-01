Gençlerbirliği, TSYD Kupası'nı Kazandı ve Transfer Çalışmalarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, TSYD Kupası'nı Kazandı ve Transfer Çalışmalarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, önümüzdeki hafta başlayacak lig için transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Takım, TSYD Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Transfer anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hücum hattına yapacağımız transferler bizim için değerli ve önemli. Önümüzdeki hafta lig başlayacak. Amacımız en iyi şekilde lige giriş yapmak" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 58. düzenlenen TSYD Ankara Kupası, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin oldu. Kupa seremonisinin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Metehan Mimaroğlu, kupayı kazanmanın çok önemli olduğunu aktardı.

"Transfer anlamında çalışmalarımız devam ediyor"

TSYD kupasının çok önemli bir kupa olduğuna değinen Hüseyin Eroğlu, "Ankara'nın 2 köklü kulübünün maçıydı. Ankaragücü ve Gençlerbirliği ne olursa olsun isimdir. Lig öncesi son provamızdı. Maç kolay olmadı. Topa sahip olduğumuz bölümü daha iyi oynamamız gerekiyordu. Daha üretken olmamız gerekiyordu ama eksiklerimizi görme anlamında bizim için değerli oldu. Ankaragücü'ne bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Transfer anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hücum hattına yapacağımız transferler bizim için değerli ve önemli. Önümüzdeki hafta lig başlayacak. Amacımız en iyi şekilde lige giriş yapmak. Belki ilk haftalardaki o fiziksel hazırlık, transferlerin katılması bizim için önemli bir süre. Zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Kazanıp Ankaragücü ile sayıyı eşitlemek istiyorduk"

Kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Metehan Mimaroğlu ise, "Kazanıp Ankaragücü ile sayıyı eşitlemek istiyorduk. Bunu da başardık. Ankaragücü'ndeki genç kardeşlerimi de kutluyorum. Onlar da zor bir süreçten geçiyorlar. İnşallah bulundukları sıkıntılı süreçten bir an önce çıkarlar. Biz de gelişmeye devam eden bir ekibiz. Haftaya da ligimiz başlıyor, ona hazırlanıyoruz. Gençlerbirliği Süper Lig'de kalıcı olmayı hak eden bir kulüp. Biz de bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mimaroğlu 10 numarayı almanın gurur verici olduğunu kaydederek teklif geldiği anda hemen kabul ettiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız

Donald Trump'tan Rusya'ya nükleer tehdit: Talimat verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Filistin sözleri!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest

25 kişi için karar verildi! İETT Genel Müdürü de aralarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı

Akdeniz zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey

Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.