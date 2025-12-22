Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde Dimitros Goutas, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

9. dakikada Gençlerbirliği'nde Göktan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Trabzonspor savunması topu arka direkte uzaklaştırmayı başardı.

18. dakikada Gençlerbirliği'nin ön alan baskısıyla kaptığı top sonrası sol kanattan gelişen atağında Metehan, içeri sokulup pasını çıkardı. Göktan Gürpüz, ceza yayının solunda buluştuğu topu derinlemesine bıraktı. Son çizgiden Tongya, kale önüne yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası 3 kişiyle hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Zubkov, ceza yayına doğru taşıdığı topu soluna aktardı. Ceza alanı çaprazında topu alan Sikan sağına çekip sert vurdu, kaleci Velho topu çeldi. Boşta kalan topa bu kez penaltı noktasının sağından boş durumdaki Muçi gelişine yerden vurdu, Velho bu defa da ayağıyla gole engel oldu.

31. dakikada Gençlerbirliği'nde Göktan'ın sağ kanada pasında Oğulcan, topu kale alanına yerden çevirdi. Tongya yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 2-0

45+2. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Zubkov paslaşarak kullandı. Pina'nın kale önüne yaptığı ortada Felipe Augusto, topu filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan

Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas, Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Dele Bashiru, Göktan Gürpüz, Oğulcan Ülgün, Daryl Tongya, Metehan Mimaroğlu, Sekou Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Dal Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic (Serdar Saatçı dk. 40), Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Danylo Sikan, Felipe Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Cihan Çanak, Olaigbe, Esat Yiğit Alkurt, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Dimitros Goutas (dk. 5), Franco Tongya (dk. 31) (Gençlerbirliği), Felipe Augusto (dk. 45) Trabzonspor)

Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Danylo Sikan (Trabzonspor) - ANKARA