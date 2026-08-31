Gençlerbirliği Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gençlerbirliği, Süper Lig 4. haftada deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından yarı sahada maç yapıldı; Zafer Göktuğ Erdem'in doğum günü kutlandı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koordunasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada maç yaptı.
Antrenman öncesinde, dün 23 yaşına giren futbolcu Zafer Göktuğ Erdem'in doğum günü kutlandı.
Kaynak: AA