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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Son dakikada yediğimiz golden dolayı üzgünüz'

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Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçta son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ve bu durumdan ders çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Amacımız kazanmaktı, bu da fırsat olarak gelmişti ama son dakikada yediğimiz golden dolayı üzgünüz. 2 puan kaybettik. Bizim de buradan ders çıkartmamız gerekiyor. Lig maratonu uzun, bunu telafi etmek zorundayız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizim açımızdan da rakip açısından da önemli bir maçtı. Biz kazanıp devam etmek istiyorduk. Tabii ki sahanın küçük oluşu, zeminin güzel olmasına rağmen sahanın küçük oluşu, rakibin zaten oyun anlamında da uzun boylu oyuncuları var. Bununla ilgili gelen bilgiler bizim için önemliydi. Maçın başlangıcında mağlup durumu düşmemize rağmen güzel bir geri dönüş yaptık. İyi bir oyun deplasmanda, özellikle zor bir deplasmanda 3-1 üstünlük sağladık. Bu aslında bizim için oyunun lehimize geçmesi demekti. Rakip tabii ki yan toplarla hücuma çıktı. İkinci top almak bizim için önemliydi. İkinci yarı rakibimizin yine fazla adamla geleceğini biliyorduk. Biz de aslında ikinci yarı oyunun belli bölümlerinde istediklerimizi geliştirdik belki 4-1, 5-1 olma durumu vardı. Çok net pozisyonları kaçırdık. Tabii ki kaçırdığımız pozisyonlar rakibi oyunda tuttu. Bizim amacımız kazanmaktı, bu da fırsat olarak gelmişti ama son dakikada yediğimiz golden dolayı üzgünüz. 2 puan kaybettik. Keçiören gerçekten zor bir deplasman. Özellikle uzun boylu oyuncuların olması ve ona göre oynamaları büyük bir güç. Bizim de buradan ders çıkartmamız gerekiyor. Son dakikalarda duran toptan gol yemememiz gerekiyor. Lig maratonu uzun, bunu telafi etmek zorundayız. Önümüzdeki hafta sahamızda telafi etmek istiyoruz. Taraftarlarımız buraya kadar geldi ve onlara galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı. Keçiören'e bundan sonra başarılar dilerim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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