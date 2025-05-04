Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu: 'Şampiyonluğu Haftaya Kutlamak İstiyoruz'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor müsabakasının ardından, "Son maç öncesi çok iyi hazırlık yapıp şampiyonluğumuzu da haftaya kutlamak istiyoruz. Sadece Gençlerbirliği Süper Lig'e çıkmıyor bütün Ankara beraber çıkıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "İlk geldiğim hafta Sakaryaspor maçıyla başladım. Tabii o zaman baktığımızda düşme hattının iki puan üstünde bir takımdık. İlk söylediğim söz vardı 'Gençlerbirliği'nin yeri burası değil, Gençlerbirliği Süper Lig'de olacak' dedim bugün tabii ki başarmaya çok az kaldı başardık diyebiliriz ama bizim için verdiğimizdeki noktada istatistiklere baktığımızda çok puan farkı vardı ama benimle devam ettiği sürede en çok gol atan, en az gol yiyen takımların performansını geride bırakan bir performans sergiledik. Gençlerbirliği'nin tribünlerinde çocuklar ve kadınlar olması çok güzel bir şey. Başta başkanımız Osman Sungur ve yönetim kuruluna aynı zamanda tüm personelimize teşekkür ediyorum. Biz sahada olan ekip olarak gözüküyoruz ama bize yemek pişiren, odalarımızı temizleyen herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü takım dediğin böyle olur. Son maç öncesi çok iyi hazırlık yapıp şampiyonluğumuzu da haftaya kutlamak istiyoruz. Sadece Gençlerbirliği Süper Lig'e çıkmıyor bütün Ankara beraber çıkıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA