Haberler

Gençlerbirliği son 3 maçını kaybetti, kalesinde 11 gol gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kaybederek 6. hafta sonunda 7 puanda kaldı. Bu süreçte kalesinde 11 gol gören ve yalnızca 1 gol atan başkent ekibi, milli aranın ardından evinde Amed Sportif Faaliyetler ve Galatasaray ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, bu performansını ilerleyen haftalara taşıyamadı.

İlk 3 haftada 7 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, son 3 maçında ise hanesine puan yazdıramadı.

Ligin açılış haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Sezona 2'de 2 ile başlayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, böylece liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk 2 maçını kazanan başkent ekibi, 2012-2013 sezonunun birinci haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

Ligin 3. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, ardından üst üste 3 maçını kaybederek milli araya moralsiz girdi.

3 maçta 11 gol yedi

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 yenilen Gençlerbirliği, daha sonra konuk ettiği Kasımpaşa'ya son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Gençlerbirliği, dün de deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı 4-0 kaybetti ve 6. hafta sonunda 7 puanda kaldı.

Son 3 maçında kalesinde 11 gol gören kırmızı-siyahlılar, bu süreçte sadece 1 gol atabildi.

Milli aranın ardından üst üste iki maçını evinde oynayacak başkent temsilcisi, sırasıyla Amed Sportif Faaliyetler ve Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husi saldırıları sonrası Türkiye'den Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz

Ankara'dan Riyad'a destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak

Tapuda sessiz sedasız büyük değişiklik! Bu adım herkesi ilgilendiriyor
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor
Yanlış ilaçlama anne-kızı hayattan kopardı! Yargıtay cezayı 'orantısız' buldu

Yanlış ilaçlama 2 can aldı! Yargıtay cezayı "orantısız" buldu
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

Görüntü Trabzon'dan! Sağanak sonrası akıllara durgunluk veren olay
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar