Haberler

Gençlerbirliği, Samsunspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Samsunspor maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını eksiksiz tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda, futbolcular taktik çalışmalara odaklandı. Kulüp, down sendromlu çocuklarla da anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Top kapma oyunu taktik çalışmayla devam eden idman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde Samsunspor maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan, bugünkü olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Haydar Arda Çakmak ile yönetim kurulu üyeleri, antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaptı. Toplantıda, kulübün sportif başarılarını artırmak ve hedeflenen üst sıralara tırmanmak için yeni dönemde gereken tüm desteğin verileceği vurgulandı.

Gençlerbirliği kapılarını "özel" misafirlerine açtı

Kırmızı-siyahlı kulüp, down sendromlu çocukları tesislerinde ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez'in down sendromlu çocuklara eğitim bursu yaratabilmek amacıyla farkındalık koşusu şeklinde başlayan süreç, çocukların sahada futbolcularla buluştuğu keyifli bir etkinliğe dönüştü.

Çocuklar, sahada futbolcularla top oynadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu

Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti

69 dakikada yaptıklarıyla tüm İspanya'yı salladı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat