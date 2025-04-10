Gençlerbirliği Oyuncusu Fıratcan Üzüm'den Tehditkar Davranış
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde Fıratcan Üzüm, maç sonrası basın sorumlusuna saygısızlık etti. Olay sonrası sosyal medyada tepkiler yükseldi.
Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm, 2-1 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından Gençlerbirliği Basın Sorumlusu Erhan Doğan'a saygısız davranışlarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sahada sevinç dolu anlar yaşandığı sırada Fıratcan Üzüm, yedek kulübesi önünde Gençlerbirliği Basın Sorumlusu Erhan Doğan'a saygısız davranışlarda bulunarak küfretti. Olayın ardından basın mensupları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fıratcan Üzüm'e tepki gösterdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor