Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Toplantı, 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA