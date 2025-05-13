Gençlerbirliği'nden Süper Lig Hedefi: İlk 10 İçinde Yer Almak

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, gelecek sezon ilk 10'da yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Eroğlu ve sportif direktör Ali Ekber Düzgün, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gençlerbirliği'nde göreve başladığı gün "Süper Lig sözü" verdiğini hatırlatan Eroğlu, "O dönemde bu hedef çoğu kişi için uzak görünüyordu. Kendimize ve ekibimize güvenimiz, başarının anahtarı oldu. Bu inancı oyuncularımıza da aktarmamız gerekiyordu ve başardık. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerde bu hedefi açıkça ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, ara transfer döneminde gelen oyunculardan verim aldıklarına dikkati çekerek, "Transfer çalışmaları sonucunda önemli oyuncular kadromuza katıldı. Popa 8 golle önemli katkı sağladı, Leo Gaucho da katkı sıralamasında ilk üçte yer aldı. Bu oyuncuların sisteme hızlı adapte olup takıma fayda sağlaması bizim için çok değerliydi. Transferde doğru kararlar verdik ve bütçemizi doğru kullandık." değerlendirmesinde bulundu.

"Ligde kalalım yeter düşüncesinde değilim"

Eroğlu, kendisine ve ekibine güvendiğini vurgulayarak Süper Lig'de başarılı olacaklarını dile getirdi.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig hedeflerine ilişkin soruya Eroğlu, ilk sezonun zorluklarına işaret ederek "Doğru transfer yapmak çok önemli. Kulüplerin ekonomisi bu anlamda çok değerli. Transfer yapmış olmak için değil, sisteme uyan, karakteriyle ve performansıyla katkı sağlayacak oyunculara yönelmeliyiz. İlk sezon her takım için zordur, bunun farkındayız. Ben 'ligde kalalım yeter' düşüncesinde değilim. Hedefimiz, ilk sezonumuzda ilk 10 içerisinde yer almak. Buna uygun kadro kuracağız." yanıtını verdi.

Tribünde "örnek atmosfer"

Taraftar desteğinin başarıyla beraber sezon boyunca arttığına dikkati çeken Eroğlu, Sakaryaspor karşılaşmasında 17 bin taraftarın tribünlerde yer aldığı bilgisini verdi.

Takımın başarısının taraftar ilgisini doğrudan etkilediğini vurgulayan Eroğlu, "Tribünlerimiz sezon boyunca ceza almadan maçları tamamladı. Ailelerin, çocukların maçlara gelmesiyle birlikte Gençlerbirliği tribünlerinde örnek bir atmosfer oluştu. Bu da bizim için çok kıymetli. Gençlerbirliği'ne karşı bir sempati oluştu. Başarı geldikçe bu ilgi daha da artacak. Ankara'da da özlenen bir futbol iklimi var. Biz sahada iyi oyunla buna katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Düzgün: "Kulübün genetiğinde üretmek var"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren sportif direktör Ali Ekber Düzgün, yıllara yayılan bir izleme ağına sahip olduklarını dile getirdi.

Düzgün, "Doğal bir 'scout' ağımız var. Popa'yı alırken Stancu'dan, başka oyuncular için Kulusic'ten görüş aldık. Güvendiğimiz oyunculardan gelen referansları önemsiyoruz. Bu ikili ilişkiler bizim için kıymetli." dedi.

Kırmızı-siyahlı kulübün altyapı geleneğine vurgu yapan Düzgün, "Arda Güler, İrfan Can Kahveci gibi oyuncular buradan gitti. Kulübün genetiğinde üretmek var. Rahmetli İlhan Cavcav döneminden gelen bir sistem vardı. Bunu yeniden canlandırmak bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Baran Yıldız'ın A takımda oynamadan doğrudan Newcastle United ile sözleşme imzalamasına ilişkin soruyu Düzgün, menajerlerin aileler yoluyla genç futbolcuları etkilediğini dile getirerek "Biz de Süper Lig'deyiz. Artık çekici hale geldik. Ailelere de bu değeri verirsek, bağları güçlendirirsek buradan kimse kolay kolay gidemez. Gençlerbirliği genç oyuncu yetiştirir, gönderir. Bunları tekrar yapacağız." şeklinde yanıt vardı.