Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi
Güncelleme:
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Natura Dünyası Gençlerbirliği, Levent Şahin ile anlaşmaya vardı. Başkent ekibi, genç teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdi.

LEVENT ŞAHİN İLE 1,5 YILLIK İMZA

Çaykur Rizespor maçı sonrası Metin Diyadin ile yollarını ayıran başkent ekibi, Levent Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

'YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik direktörümüz Levent Şahin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

BU SEZON DÖRDÜNCÜ TEKNİK ADAM

Levent Şahin, bu sezon Gençlerbirliği'nde görev alan 4. teknik direktör oldu. Başkent temsilcisini, bu sezon Metin Diyadin dışında Hüseyin Eroğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

GÖREV YAPTIĞI YERLER

Kariyerinin önemli bir bölümünde yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin, ikinci kez Süper Lig'de teknik direktörlük görevini üstlenecek. 52 yaşındaki Şahin, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de Adanaspor'u çalıştırmıştı. Şahin, Gençlerbirliği'nin son anda Süper Lig'de kaldığı 2008-09 sezonunda, teknik direktör Samet Aybaba'nın yardımcılığını yaptı. Son olarak geçen yıl Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında Fatih Terim'in ekibinde yer alan Şahin, kariyerinde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

