Mehmet Kaya adaylıktan çekildi

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurul toplantısında Mehmet Kaya, başkan adaylığından çekildi.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut başkan Mehmet Kaya ve Çağrı Çetin'in yarıştığı genel kurulda kürsü konuşması sırasında gerginlik çıkarken, Kaya başkanlıktan çekildi.

Mehmet Kaya'nın başkanlıktan çekilmesiyle Çağrı Çetin tek aday kaldı. Çetin, "Antidemokratik seçimde bulunmak istemiyoruz. Bize ben çekildim diyor. Gençlerbirliği'nin sahibi biziz" dedi.

Çağrı Çetin, İHA muhabirine röportaj verdiği sırada ortamdaki gerginlik arttı. Genel kurulda bulunan üyeler, Ankara Spor Şube polisleriyle kavga etti. - ANKARA