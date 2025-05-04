Gençlerbirliği İkinci Sıraya Yerleşti, Taraftarlardan Coşkulu Kutlama
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, play-off potasının üstüne çıkarak ikinci sıraya yerleşti. Maç sonunda taraftarlar büyük sevinç yaşarken, sahaya giren bazı taraftarlar polis tarafından dışarı çıkarıldı.
Trendyol 1 .Lig'in 37. haftasında ikinci sıraya yerleşen Gençlerbirliği'nin taraftarları büyük sevinç yaşadı.
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek play-off potasının üstüne ikinci sıraya yerleşti. Maçın sonunu bekleyen taraftarlar, son düdüğün çalmasıyla coşkulu bir sevinç yaşadı. Sahaya giren bazı taraftarlar polis ekipleri tarafından yakalanarak sahanın dışına çıkartıldı. O anlarda ise renkli görüntüler oluştu. Taraftarların sevincine Osman Sungur ve teknik heyet de ortak oldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor