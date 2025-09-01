Gençlerbirliği, İki Genç Yetenekle Kadrosunu Güçlendirdi

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Liberyalı kanat oyuncusu Prince Martor ve Gineli forvet Mamoudou Cisse'yi kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 'U19 PAF Ligine katılan kulüplerin kadrosunda, A Takım listesine yazılan yabancı uyruklu futbolcular dışında en fazla 3 (üç) profesyonel veya oturma iznine sahip amatör yabancı uyruklu futbolcu tescil edilebilir' kuralı doğrultusunda kadrosuna iki genç oyuncuyu kattı.

Başkent ekibi, Liberya'nın Black Man Warrior takımında oynayan 2007 doğumlu Liberyalı kanat oyuncusu Prince Martor Jr. ile 1+2 yıllık sözleşme imzalarken, Gine'nin Esperance Sportive de Ratoma takımında forma giyen 2007 doğumlu forvet oyuncusu Gineli Mamoudou Cisse'yi ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Gençlerbirliği Gençlik Gelişim Programı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Mehmet Kürşad Koca ile Prince Martor ve Mamoudou Cisse katıldı.